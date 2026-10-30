معهد الأورام يعقد مؤتمره السنوي يومي 4 و5 نوفمبر تحت شعار استشراف آفاق المستقبل

يعقد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة مؤتمره السنوي لعام 2026، يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، تحت شعار «استشراف آفاق المستقبل»، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء والمتخصصين في علوم الأورام من مصر ومختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم الخميس 5 نوفمبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة «عايدة» بالفندق.

ويأتي المؤتمر تأكيدًا للدور العلمي والطبي والبحثي للمعهد القومي للأورام، باعتباره أحد الصروح المتخصصة في مجال الأورام بمصر والمنطقة، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية ومناقشة أحدث المستجدات في مجال رعاية مرضى الأورام.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجالات الوقاية من الأورام والكشف المبكر والتشخيص والعلاج، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والعلاجات الموجهة والمناعية، إلى جانب التقنيات الجراحية والإشعاعية المتقدمة.

كما يناقش المؤتمر سبل تحويل الابتكارات العلمية ونتائج الأبحاث إلى ممارسات إكلينيكية، وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية والبحثية المختلفة، وترسيخ مفهوم الرعاية متعددة التخصصات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الدولية.

ويتضمن المؤتمر محاور تتعلق بدعم البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات البشرية، وتطوير برامج التعليم الطبي المستمر والتدريب المتخصص، فضلًا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والشراكات البحثية الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في علوم الأورام.

ويمثل مشروع مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد (500500) أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، باعتباره مشروعًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتخصصة، من خلال التكامل بين الخدمات العلاجية المتقدمة والبحث العلمي والتعليم والتدريب الطبي.

كما يستعرض المؤتمر الرؤية المستقبلية للمشروع ودوره المرتقب في توسيع نطاق الخدمات المقدمة لمرضى الأورام، واستيعاب أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ويستهدف المؤتمر صياغة رؤية علمية ومؤسسية مشتركة لمستقبل علاج الأورام، تستند إلى الابتكار والتكامل والاستدامة، وتدعم تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية المتقدمة، انطلاقًا من رسالة جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة الإنسان.

ويؤكد المؤتمر أهمية التكامل بين التقدم العلمي والتكنولوجي وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحويل المعرفة والأبحاث العلمية إلى خدمات علاجية متكاملة ومستدامة، بما يدعم مكانة مصر في مجال علوم الأورام ورعاية مرضى السرطان.

ويُعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، وبمشاركة الدكتورة داليا قدري، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، نائبًا لرئيس المؤتمر، والدكتور أحمد مجدي، سكرتيرًا عامًا للمؤتمر، والدكتور عماد شاش، رئيسًا للجنة المنظمة.