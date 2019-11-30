المالية: إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى

لجان مشتركة دائمة بالمنافذ الجمركية للفحص والمعاينة والرقابة وسحب العينات



قال محمد معيط وزير المالية، سيتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى محدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها وفقا لبيان وزارة المالية أمس.

وبحسب البيان، فإن اللجنة المشتركة الدائمة ستضم ممثلا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقا للقوانين والقواعد المقررة.

وأضاف وزير المالية، أنه سيتم إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المصدرة، وسحب العينات فى وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وفى حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها، ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المقررة للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة فى الموانئ والمطارات والمنافذ.

وبحسب معيط، فإن ممثلى مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المشاركة فى عضوية اللجان الدائمة سوف توجد فى المنفذ الجمركى، وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضى ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.

أشار إلى أنه يحظر على مصلحة الجمارك، وغيرها من الهيئات والجهات المنوط بها المعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة، وفتح حاويات البضائع والطرود المستوردة أو المصدرة منفردة، كما يحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات، والطرود السابق فتحها ومعاينة وفحص والرقابة على ما بها من بضائع ما لم يطرأ من المستجدات ما يبرر ذلك، بغرض حماية مصالح البلاد أو أمنها القومى أو المحافظة على حقوقها المالية عند تظلم صاحب الشأن، وفى هذه الحالة يتضمن محضر إعادة الفتح مبررات ذلك، ويجوز أن تقتصر المشاركة فى عضوية إعادة لجنة المعاينة والفحص والرقابة على الجهات المعنية بذلك.

وأوضح أن اللجان الدائمة سوف تحرر محضرا مشتركا بنتيجة المعاينة والفحص والرقابة، وسحب العينات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح والقرارات والنماذج والإجراءات المنظمة لذلك فى كل جهة، ويقوم جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع على هذا المحضر، وإثبات أى ملاحظات، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة الدائمة التى شاركت فى فتح الحاوية أو الطرد أو إعادة فتحه يقومون بالتوقيع على محضر مشترك لإعادة غلقه بعد الانتهاء من المعاينة والفحص والرقابة، وسحب ما يلزم من عينات طبقا للقواعد والإجراءات المقررة.