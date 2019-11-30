زيادة الطلب وقلة المعروض وراء ارتفاع أسعار الفول البلدى 25%

شعبة الغلال: استيراد شحنات من أستراليا وكندا خلال 20 يوما لخفض الأسعار



يرى عاملون فى سوق الغلال، أن ارتفاع أسعار الفول البلدى بنسبة 25% فى الطن، ليصل إلى ما يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، نتيجة انخفاض المعروض من الفول البلدى فى الأسواق المحلية مقابل ارتفاع الطلب.

وأرجع مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الفول البلدى، إلى قرب انتهاء الكميات المعروضة للبيع فى الأسواق المحلية مع ارتفاع الطلب مقابل المعروض، نتيجة انخفاض حجم إنتاج الفول البلدى الموسم الماضى نظرا للبرودة التى مر بها المحصول مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية.

ولفت إلى أن 60% من الإنتاج المحلى لأنواع الفول البلدى عريض الحبة يتم تصديرها إلى السوق الأوروبية التى تستعملها كـ«نوع من المقرمشات» نظرا لجودتها وتميز حجمها، متوقعا ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة القادمة نظرا لاختفاء الكميات المتاحة للعرض.

وردا على سؤال «الشروق»، حول أسباب تصدير الفول فى ظل قلة المعروض بالسوق مع انخفاض الإنتاج، أوضح الوليلى أن الشركات تتجه إلى التصدير لتوفير العملة الصعبة والاستفادة من فرق السعر بين المنتج المحلى والخارجى، «سعر الفول الأسترالى منخفض بنسبة 50% مقابل الفول البلدى وبجودة تعادل المنتج المحلى».

ووفقا للوليلى، يتراوح سعر الفول البلدى بين 18 و24 ألف جنيه للطن، حسب حجمه، كما يصل طن الفول المجروش إلى 30 ألف جنيه، فى حين أن سعر الفول المستورد يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه.

من جانبه قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال والبقوليات بغرفة القاهرة التجارية: إن أسعار الفول البلدى ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 25 و30 ألف جنيه للطن مقابل 20 و25 ألفا فى السابق، نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض المعروض، موضحا أن ارتفاع الطلب على الفول البلدى خلال مايو ويونيو الماضيين تواكب مع انخفاض الكميات المستوردة نتيجة تراجع حجم الإنتاج لدى الدول التى نستورد منها إلى 25% فقط الموسم الماضى، مما أدى إلى قلة المعروض من الفول البلدى فى الوقت الحالى.

وأضاف إدريس أن أسعار الفول المستورد ثابتة وبكميات متاحة تتراوح بين 9 و12 ألف جنيه للطن، متوقعا انخفاض أسعار الفول البلدى بنسبة 10% خلال الشهر المقبل نتيجة استيراد كميات تتراوح بين 30 و40 ألف طن فول من أستراليا وكندا بجودة شبيهة بالفول البلدى خلال 20 يوما.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ«الشروق» قال إدريس: إن مصر تستورد نحو 700 ألف طن بنسبة 85% من الاستهلاك، بينما الإنتاج المحلى لا يتعدى 150 ألف طن بنسبة 15%، موضحا أن الاستهلاك اليومى للمصريين من الفول يصل إلى 2500 طن.