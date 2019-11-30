رئيس البرازيل يتهم ليوناردو دي كابريو بـ«دعم حرائق الأمازون»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الجمعة، اللوم على الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، لتقديم الدعم المادي لمنظمات غير ربحية، يتهمها الرئيس بالضلوع جزئيا في الحرائق، التي التهمت مساحات شاسعة من غابات الأمازون خلال الصيف الماضي.

وقال بولسونارو أمام مجموعة من مناصريه في العاصمة برازيليا، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت: "دي كابريو رجل رائع، أليس كذلك؟ يقدم الأموال لإحراق غابات الأمازون".

يُذكر أن مؤسسة دي كابريو "إيرث أليانز" المعنية بحماية البيئة، تعهدت بالتبرع بـ5 ملايين دولار لحماية غابات الأمازون بعد الحرائق التي تعرضت لها خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتأتي تصريحات بولسونارو بعد مداهمة الشرطة لمقار منظمات بيئية غير ربحية في ولاية بارا الواقعة بمنطقة الأمازون.

وكانت الشرطة المحلية قد اتهمت رجال إطفاء متطوعين بإشعال الحرائق للاستفادة من أموال المنظمات غير الربحية، وهو ما نفاه المتطوعون.