قطب: طائرة الأهلي تستهدف مواصلة حصد كافة الألقاب

أكد أحمد قطب، لاعب فريق كرة الطائرة رجال بالنادي، أن الفريق يسير بشكل جيد من خلال البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف أنه يشارك بقوة في تدريبات الفريق، معربًا عن أمله في أن يسهم مع زملائه في التتويج بكل الألقاب في الموسم الجديد، بعد فترة غيابه عن المشاركة الموسم الماضي بسبب الإصابة، ولحاقه بعدد قليل من المباريات في المراحل الحاسمة من الموسم.

وأكد أن المنافسة ستكون قوية هذا الموسم، في ظل دعم جميع الأندية صفوفها بلاعبين محترفين، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات.

واختتم قطب حديثه بالتأكيد أنه تعاهد وزملاؤه على مواصلة العمل من أجل مواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا، بالتتويج بكل الألقاب والبطولات في الفترة المقبلة، لإسعاد جماهير القلعة الحمراء.