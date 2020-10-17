 مقتل قائد عسكري في هجوم لطالبان بقذائف الهاون شمالي غرب أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل قائد عسكري في هجوم لطالبان بقذائف الهاون شمالي غرب أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 12:33 م

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان، مقتل قائد لواء المشاة الثالث التابع للجيش الوطني الأفغاني في منطقة "بالا مورغا" بإقليم بادغيس في شمال غرب البلاد، في "هجوم شنته جماعة طالبان بقذائف الهاون" مساء أمس الأحد.

 

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين عن المسؤولين، القول إن القائد القتيل يدعى عبد البصير نورستاني، وقد لقي حتفه بعد أن سقطت قذيفة هاون داخل المجمع العسكري، مما أسفر عن إصابة 11 جنديا آخرين.

 

وقال المسؤولون، إن حالة بعض الجنود المصابين، حرجة دون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم.

 

ولم تعلق طالبان على الهجوم بعد.

 


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