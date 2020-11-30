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مقتل 20 شخصا خلال اشتباكات مع حركة الشباب بوسط الصومال

حركة الشباب الصومالية - ارشيفية
حركة الشباب الصومالية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:27 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 5:27 م
أعلنت السلطات الصومالية أن أكثر من 20 شخصا قتلوا اليوم الاثنين بعد أن اشتبك مسلحون من حركة الشباب المتشددة مع قرويين مسلحين وقوات محلية في وسط البلاد.

وقال القائد العسكري الصومالي الكبير عبد العزيز كوجي، بعد أن هاجم مسلحو حركة الشباب منطقة بعدوين في منطقة مودوج شمالي البلاد: "عدد القتلى في الاشتباك أكثر من 20 شخصا من الجانبين".

وأفاد يوسف علي، وهو أحد الشيوخ المحليين، بالقول: "استولى مقاتلو الشباب على عدة أحياء في المنطقة لفترة وجيزة، لكنهم تراجعوا ويعسكرون حاليا خارج المنطقة، مع مخاوف من أن يهاجموا مرة أخرى في أي وقت".

وتشن حركة الشباب، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة، هجمات منتظمة على القواعد العسكرية والمباني الحكومية والفنادق في الدولة التي تموج بالصراع.

كما تمارس الحركة ضغوطا على المجتمعات المحلية لتسليم أسلحتها وشبابها من صغار السن للعمل كمقاتلين.

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