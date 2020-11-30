الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية بفلسطين

شددت جامعة الدول العربية، على ضرورة الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين، وكذا العمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، لمواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الإثنين، قال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في كلمته الافتتاحية للدورة الـ102 للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة عبر خاصية الفيديو كونفرنس، برئاسة مدير عام الإشراف التربوي والتأهيل بوزارة التربية والتعليم أيوب عليان: «إننا نلتقي مجدداً في أعمال هذه اللجنة العامة لمتابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين والتي يأتي عقدها بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار الظروف البالغة الصعوبة التي تجتازها فلسطين والناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا، إلى جانب ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف، أن سلطات الاحتلال ما زالت تواصل استهداف المرافق التعليمية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها المناطق /ج/ خاصة مناطق الأغوار، أو في البلدة القديمة في مدينتي الخليل القدس، وتستمر بسياسة الحصار المشدد على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، كما تواصل محاولات تدمير المناهج الفلسطينية واستبدالها بمناهجها لتدمير الهوية والحضارة والرواية الفلسطينية وتحديدا في مدارس القدس، ما يمثل من عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك جسيم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.



وأكد الأمين العام المساعد، أنه رغم تلك الانتهاكات والممارسات إلا أنها لم تنل من عزيمة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وقدرتها على الإنجاز، ومن صلابة الطالب والمعلم والإصرار على مواصلة مسيرة العلم والتعليم في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة ومواجهة كل من الوباءين؛ الاحتلال وكورونا.



وأشار أبو علي، إلى أن الإحتلال مازال يواصل مسابقة الزمن لفرض وقائع إضافية على الأرض الفلسطينية بإقرار المزيد من مخططات ومشاريع الضم والاستيطان وبإسناد ودعم من إدارة ترامب، التي تواصل بدورها في أيامها الأخيرة تصعيد عدوانها وحقدها على الشعب الفلسطيني وحقوقه وتجسيد تحالفها وشراكتها مع حكومة الاحتلال بقرارات وخطوات متتالية.



وشارك في الاجتماع الافتراضي عدد من ممثلي الدول العربية المضيفة لأبناء اللاجئين والتي تقدم برامج تعليمية موجهه إليهم، وهي مصر، وفلسطين، والأردن، ومنظمة الإيسسكو، ومنظمة الألكسو، إضافة إلى اتحاد الإذاعات العربية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الاونروا»، وسترفع اللجنة توصياتها إلى الاجتماع المقبل لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين.