 جزيرتا ساموس وإيكاريا باليونان تتعرضان لزلزال بقوة 5 درجات - بوابة الشروق
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جزيرتا ساموس وإيكاريا باليونان تتعرضان لزلزال بقوة 5 درجات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 2:37 م
تعرضت جزيرتا ساموس وإيكاريا اليونانيتان الشهيرتان بقضاء العطلات، لزلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد المعهد الجيوديناميكي بأثينا بأن مركز الزلزال كان على بعد 19 كيلومترا شمال غرب جزيرة إيكاريا، وعلى عمق 16 كيلومترا تحت قاع البحر.

وفى البداية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار. ونقلت الإذاعة الرسمية عن فرق المطافئ ورؤساء البلديات في المنطقة القول، إن المواطنين استيقظوا فجأة أثناء نومهم بسبب الزلزال الذي وقع في الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).

وشعر المواطنون بالزلزال في أنحاء المنطقة التي أمتدت حتى جزيرة كريت، وعلى طول ساحل بحر إيجة التركي.

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