اليونان تغرم الرافضين تلقي لقاح كورونا 100 يورو شهريا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونانيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويرفضون الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا سيواجهون اعتبارا من 16 يناير المُقبل غرامة قدرها 100 يورو شهريا.

وأوضح ميتسوتاكيس، أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن ما يقدر بنحو 520 ألف شخص فوق 60 عاما لا يزالون غير محصنين ضد كوفيد-19 في اليونان وسيتم تحصيل الغرامة الإدارية تلقائيا عن طريق الهيئة المستقلة للإيرادات العامة.

وقال إن هذه العقوبات هي جزء من جهود الحكومة لتعزيز مستويات التطعيم في الوقت الذي تكافح فيه مع زيادة في حالات الإصابة والقلق بشأن متغير أوميكرون قبل موسم العطلات، بحسب ما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية.

وأقر ميتسوتاكيس بأن هذا الإجراء لن يحظى بشعبية حتى بين الأفراد الأكثر ضعفا، لكنه أضاف أنه "سينقذ الأرواح".

وقال إن الحكومة "في حالة تأهب قصوى" بشأن متحور أوميكرون الجديد الذي يُحتمل أن يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا وظهر في الدول الأوروبية بعد أيام قليلة من اكتشافه في جنوب إفريقيا.