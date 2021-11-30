مصرع شاب وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص في الشرقية

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس – القاهرة الصحراوي، بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول المدعو مصطفى محمد محمد طه، 28 سنة، مُقيم بمركز منيا القمح، عامل، جثة هامدة، وإصابة كلًا من: حسن عبد السلام، 31 سنة، ومحمد محمد، 39 سنة، وحازم هلال، 32 سنة، وعبدالله صلاح، 35 سنة، وفتحي طارق، 20 سنة، وهاني حمدي، 20 سنة، عمال، مُقيمين جميعًا بمركز منيا القمح، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب سيارة ميكروباص كان يستقلها المتوفي والمصابين في طريق عملهم بطريق بلبيس – القاهرة الصحراوي، وذلك أمام بنزينة وطنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.