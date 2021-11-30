أحمد صابر يعلن انسحابه من انتخابات الجودو ويدعم قائمة مرزوق

أعلن أحمد صابر المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، اعتذاره عن عدم الاستمرار في الماراثون الانتخابي، وذلك قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد والمقرر لها يوم الخميس المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وقال أحمد صابر أنه قرر عدم الاستمرار في المارثون الانتخابي معلنا تأييده لقائمة مرزوق محمد.

وضمت قائمة مرزوق كل من:

مرزوق محمد - رئيس

عصام رشاد - عضو

إيهاب نصير - عضو

هشام عبد العزيز - عضو

السيد الحريري - عضو

فوزي الهلباوي - عضو

هشام الجمل - عضو

ريهام الأشرم - عضو

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم الخميس المقبل، وتشهد منافسة قوية على كل المناصب.

وشهدت الأيام الماضية، قيام مرزوق، بعدد من الجولات المكوكية على أندية الجمعية العمومية، وذلك قبل أيام من الانتخابات.

وتتضمن الجولات التي يقوم بها مرزوق محمد، التعرف على مشاكل الأندية ومتطلباتهم، وأبرز العقبات التي تواجه اللعبة وأبطالها في مختلف المحافظات.

ووعد مرزوق بالعمل على حل المشاكل والأزمات التي تواجه كافة الأندية، وتقديم يد العون للجميع من أجل النهوض بصالح اللعبة والمنتخبات الوطنية.

وأعلن مرزوق أن هدفه الأساسي هو دفع الأندية للاهتمام برياضة الجودو، وفتح الباب أمام اكتشاف المواهب من أجل خلق جيل من الأبطال يستطيعون حمل راية المنتخب لسنوات مقبلة.

وقال مرزوق، أن الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحب الحق الوحيد في اختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى أولمبياد باريس 2024.

وأكد أن أعضاء الجمعية العمومية على درجة كبيرة من الوعي، ويمكنهم التمييز بين من يريد مصلحة اللعبة والاتحاد واللاعبين ومن يريد المناصب لأهداف أخرى.

وتابع: "أثق في اختيارات الجمعية العمومية، وأثق في قدرتها على اختيار الأنسب والأصلح للاتحاد واللعبة".

وأعلن مرزوق في وقت سابق عن عدد المحاور ضمن برنامجه الانتخابي أبرزها توفير مصادر تمويل إضافية من خلال البحث عن رعاة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات المدربين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية والضرورية للنهوض بالجودو.

وتضمن برنامج مرزوق الانتخابي أيضا، العمل على استضافة العديد من البطولات الدولية، بما يضمن توفير مستويات احتكاك قوية للاعبي المنتخب وأيضا إنعاش خزينة الاتحاد.

وأشار مرزوق أيضا، إلى أن النهوض بمستوى المنتخبات وتحقيق البطولات والميداليات في جميع المراحل العمرية سيكون هدف أساسي خلال فترة تواجده بالاتحاد.

كما تحدث مرزوق عن ضرورة تحقيق انتشار واسع في ممارسة رياضة الجودو على مستوى جميع المحافظات، من أجل خلق أجيال مميزة من اللاعبين يمكنها تمثيل المنتخبات لسنوات مقبلة.