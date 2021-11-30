محافظ الإسكندرية: تحرير ٢٧١ محضرا خلال نوفمبر على المنشآت المخالفة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم تحرير ٢٧١ محضرا ومخالفة بيئية خلال شهر نوفمبر على المنشآت المخالفة.

وأكد على جميع الجهات التنفيذية بشن حملات مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من إلتزامهم بقواعد النظافة العامة لمنع لنتشار القمامة في شوارع المحافظة لعدم إعطاء الفرصة للنباشين.

ووجه الشريف، في بيان له، اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء بالضرب بيد من حديد على غير الملتزمين باحترام قواعد النظافة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة؛ ولما تمثله من إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وقامت إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، وبالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، بعدد من الحملات خلال الأيام الماضية تم خلالها تحرير 31 محضرا للحد من المخالفات البيئة في منطقتي الحضرة الجديدة والعامرية.

وبدورها، أكدت المهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية يتم التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لشن حملات مفاجئة؛ لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة بكافة أحياء الإسكندرية.

وشدد على التعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر وفرض غرامات رادعة، مشيرة إلى أنه تم تحرير ٢٧١ محضرا ومخالفة بيئية خلال شهر نوفمبر؛ لعدم توفر صناديق قمامة بالمحال وإلقاء القمامة في الطريق العام.