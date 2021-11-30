وزيرا الري والزراعة يصلان المجر للمشاركة في مؤتمر كوكب بودابست للتنمية المستدامة

‏الاتفاق على برنامج عمل مشترك في مجالات الإدارة المتكاملة وتحسين نوعية المياه والتدريب

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى العاصمة المجرية بودابست في مستهل زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة"، والذي يتناول أهم القضايا المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها قضية الموارد المائية.

وقال الدكتورعبد العاطي إن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس المجري يانوش آدير، وتعبيراً عن قوة العلاقات بين البلدين، وخاصة في ضوء نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة المجر في شهر أكتوبر الماضى.

من ناحيته، تناول السيد القصير تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وضرورة العمل سويا على ملف تكيف الزراعة مع التغيرات المناخية، وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي.

وقال إن البرنامج يشمل زيارة لمركز البحوث الزراعية المجري لعرض أوجه التعاون بين مصر والمجر في مجال البحث العلمي، وكذلك لقاء المختصين بالزراعة في المناطق الجافة وإنتاج تقاوي الخضر بالإضافة إلى زيارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج اللقاحات البيطرية وإنتاج الأبقار المنتجة للألبان.

وأضاف القصير أنه سيتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والمجر في مجال الثروة السمكية وزيارة معهد بحوث تحسين الخضروات، وكذلك زيارة إحدى الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها والتي لها فرع في مصر.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور عبد العاطي بالرئيس المجري يانوش آدير في جلسة نقاشية لأعضاء "لجنة القادة المعنية بالمياه والمناخ"، بالإضافة لعقد العديد من اللقاءات الثنائية علي هامش مؤتمر "كوكب بودابست" مع وزراء المياه وكبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية المشاركين بالمؤتمر؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه، وعقد لقاءات مع ممثلى كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه لبحث سبل الاستفادة من أعمال هذه الشركات في تطوير وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وعلى هامش المؤتمر، التقى وزيرا الري والزراعة شاندور بنتير الوزير المعني بملف المياه بالحكومة المجرية ، حيث أشار الدكتور عبد العاطي، خلال اللقاء، لما تمتلكه مصر والمجر من خبرات متميزة في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بين البلدين، ومن جانبه أشار الوزير المجري للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في جميع المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأطلع الدكتور عبد العاطي، الوزير المجري على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيرا لتطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

كما شهد اللقاء الاتفاق على برنامج العمل المشترك والذى يترجم مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين البلدين، وذلك في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتقنيات تحسين نوعية المياه، والتدريب ورفع قدرات المتخصصين في مجال المياه، من خلال التعاون الفني والبحثي بين الجانبين، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية.