مرتضى منصور: ملتزمون بعقوبة شيكابالا ونلمتس التخفيف فقط

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إدارة النادي تلتمس الاكتفاء بعقوبة الإيقاف التي خضع لها محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق وقائده.

وقال مرتضى في فيديو عبر "يوتيوب": "شيكابالا أمضى 6 مباريات أعتقد أنها فترة كافية، بصرف النظر عن حكم مركز التسوية للتحكيم فهو ليس الأساس الآن، ولكننا ملتزمون بقرارات اتحاد الكرة ولا مشكلة لدينا، ولكن نطلب التخفيف والاكتفاء بالفترة التي أمضاها من العقوبة".

وكان شيكابالا قد عوقب بالإيقاف لمدة 8 أشهر تم تقليصها إلى 8 مباريات على خلفية أحداث التتويج بدرع الدوري التي أعقبت مباراة الزمالك والبنك الأهلي في ختام المسابقة.