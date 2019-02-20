 الأردن يدين تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي الاستفزازية بحق المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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الأردن يدين تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي الاستفزازية بحق المسجد الأقصى

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 - 4:00 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تصريحات وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي الاستفزازية وغير المبررة بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الثلاثاء، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إن هذه التصريحات مُدانة ومرفوضة وتُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وحذّر الناطق الرسمي من مغبة التصريحات الإسرائيلية المُؤججة للصراع والتي من شأنها أن تُغذي التطرف، مُشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144 دونما هو مكان عبادةٍ خالصٍ للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.

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