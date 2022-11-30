القيادة المركزية الأمريكية: زعيم داعش قُتل في مدينة درعا منتصف الشهر الماضي

كشفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو الحسن القرشي حدث في منتصف أكتوبر الماضي، مضيفة أن مقتله جاء على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة درعا السورية.

ووصف المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكولونيل جو بوتشينو، مقتل القرشي، بأنه ضربة جديدة لداعش، قائلا: "داعش لا يزال يشكل خطرا على المنطقة، ونحن نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لهزيمة التنظيم".

وكان "داعش" قد بث تسجيل صوتي منسوب إلى المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر ينعى فيه مقتل أبو الحسن القرشي، معلنا اختيار زعيم جديد هو أبو الحسين الحسيني القرشي، داعيا عناصر التنظيم الإرهابي إلي مبايعته، ليصبح رابع زعيم للتنظيم منذ تأسيسه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في 3 فبراير الماضي، مقتل زعيم داعش، أبو إبراهيم القرشي، بغارة عسكرية أمريكية على منطقة أطمة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان أبو إبراهيم القرشي ثاني رجل يحمل لقب "الخليفة" في التنظيم المتشدد، خلفا للبغدادي الذي قتل بغارة أمريكية في أكتوبر 2019.