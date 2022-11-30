الاتحاد الأوروبي يستهدف النفايات البلاستيكية بإجراءات لتقليص غاز ثاني أكسيد الكربون

يستهدف الاتحاد الأوروبي كبسولات القهوة والمستلزمات الفندقية وزجاجات المياه، التي يتم التخلص منها، بمجموعة من المقترحات، لتوفير مساحة في مكبات النفايات وتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وطبقا لمسودة اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن الإجراءات التي من المقرر صدورها اليوم الأربعاء، من قبل المفوضية الأوروبية، تسعى إلى تقليص نفايات التغليف، بنسبة 5%، من مستويات عام 2018، بحلول نهاية هذا العقد.

ويجب أن تكون جميع عناصر التغليف، قابلة لإعادة التدوير ويجب أن تكون عناصر مثل أكياس الشاي وملصقات التفاح "من المخلفات العضوية قابلة للتحلل".

وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي: "إذا لم نغير الاتجاهات العامة، فإن حجم النفايات البلاستيكية يمكن أن يزيد بواقع 46% بحلول عام 2030".

وأضاف: "يبدو أن 5% نسبة صغيرة، لكن حجم النفايات والانبعاثات المرتبطة بها تزيد حيث تصبح التجارة الالكترونية سائدة أكثر، وتبحث الشركات عن سبل مبتكرة لبيع منتجاتها".