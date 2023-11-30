الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض تهديد جوي من الأراضي اللبنانية

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «مقاتلات الجيش نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية قبل قليل».

בהמשך להתרעה שהופעלה במרחב היישובים דובב, מתת וסאסא. לוחמי ההגנה האווירית יירטו בהצלחה לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שחצתה משטח לבנון לשטח ישראל. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 30, 2023

وقالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل»، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الجيش الإسرائيلي رد اليوم الخميس، على إطلاق نار عبر الحدود من جنوب لبنان.

وسمع شهود عيان من «رويترز»، دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.

من جانبها، أفادت مصادر لبنانية محلية، بانفجار صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فوق أطراف بلدة رميش الحدودية جنوبي لبنان.