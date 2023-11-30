 الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض تهديد جوي من الأراضي اللبنانية - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 11:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض تهديد جوي من الأراضي اللبنانية

هديل هلال
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 11:40 ص

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «مقاتلات الجيش نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية قبل قليل».

وقالت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل»، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الجيش الإسرائيلي رد اليوم الخميس، على إطلاق نار عبر الحدود من جنوب لبنان.

وسمع شهود عيان من «رويترز»، دوي انفجارات على طول الحدود الجنوبية الشرقية للبنان مع إسرائيل.

من جانبها، أفادت مصادر لبنانية محلية، بانفجار صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فوق أطراف بلدة رميش الحدودية جنوبي لبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك