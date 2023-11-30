الجيش الإسرائيلي يعلن عن تمديد وقف إطلاق النار في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تم تمديد وقف إطلاق النار في حرب غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وتم نشر الإعلان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، اليوم الخميس.

وكتب الجيش الإسرائيلي: "سيستمر وقف العمليات في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن".

يشار إلى أن الهدنة سارية المفعول منذ يوم الجمعة وكان من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس.

وخلال هجمات 7 أكتوبر غير المسبوقة، قتل مقاتلو حماس نحو 1200 شخص في المجتمعات الحدودية الإسرائيلية القريبة من غزة، واختُطف نحو 240 شخصا واحتجزوا في القطاع الساحلي.

وردت إسرائيل بشن أعنف قصف على قطاع غزة المكتظ بالسكان حتى الآن وبدأت أيضا هجوما بريا على المنطقة الساحلية حيث استولت حماس على السلطة بالقوة في عام 2007.

ومنذ بداية الحرب، استشهد حوالي 15 ألف شخص في غزة وأصيب أكثر من 36 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ولم يتسن التحقق من الأرقام بشكل مستقل.