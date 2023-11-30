وزيرة خارجية ألمانيا: كيسنجر هو شخصية القرن على صعيد السياسة الدولية

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أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا - بيربوك، بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ووصفته بأنه شخصية القرن على صعيد السياسة الدولية.

وكتبت بيربوك، اليوم الخميس، على حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "كان قدوة بالنسبة لكثيرين".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "وما سيبقى قبل كل شيء هو عظمته في مد اليد لبلدنا بعد الحرب العالمية الثانية والبقاء مرتبطين في صداقة حتى النهاية".

يذكر أن الدبلوماسي الأمريكي المنحدر من أصول ألمانية توفى أمس الأربعاء عن عمر يناهز 100 عام في منزله في ولاية كونيتيكت.

ويعد كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام واحدا من أعظم الدبلوماسيين بالقرن العشرين.