وصول حافلة الأسرى الإسرائيليين لمنفذ رفح ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

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وصلت الحافلات التي تقل المحتجزين الإسرائيليين، منذ قليل، وعددهم 10 إلى جانب 4 تايلانديين إلى منفذ رفح، وذلك ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بتلقي المحتجزين الإسرائيليين والتايلانديين المفرج عنهم، الرعاية الطبية عد وصولهم لمعبر رفح المصري، وذلك في اليوم السادس من الهدنة التي أفضت إليها وساطة مصرية قطرية، بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مشاهد توثق جانب من تسليم محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية، على هامش اتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو عناصر من المقاومة الفلسطينية تابعة لكتائب القسام، وهم يرافقون المحتجزتين أثناء عملية تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر الدولي، وسط حشد جماهيري كبير.

وتأتي عملية التسليم خارج الاتفاق مع إسرائيل بشأن الدفعة السادسة اليوم الأربعاء، من الإفراج أسرى إسرائيليين لدى حركة «حماس».

وقالت حماس في بيان إنه «استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية».