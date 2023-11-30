أسماء قائمة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل مع الاحتلال

نشر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قائمة بالمشمولين في إفراجات اليوم في سابع أيام صفقة التبادل، وتشمل ثماني أسيرات و22 طفلا.



وبحسب بيان للحركة، جاءت الأسماء كما يلي:



- الأسيرات:

1. أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48

2. صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48

3. هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48

4. شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48

5. أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48

6. آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48

7. رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48

8. أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48



- الأسرى الأشبال:

9. سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم

10. عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة

11. يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة

12. إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة

13. قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة

14. محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية

15. عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل

16. عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل

17. يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة

18. محمود رائد محمد إخليل/ الخليل

19. أسامة ماهر محمد قبها/ جنين

20. أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس

21. محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة

22. رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل

23. أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس

24. محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس

25. أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل

26. محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس

27. علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم

28. مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس

29. قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة

30. عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة



وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ الدفعة السابعة من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في غزة.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.



يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.