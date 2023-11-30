وزير التموين: 62 مليون مواطن يستفيدون من دعم التموين

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن هناك حوالي 62 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أنه جرى عمل تنقية البطاقات التموينية على مراحل عدة، ولكن نظرا لعدم استكمال البيانات المؤثرة، وأولها الدخل الخاص بكل مواطن وعدم دقته، كالقابض على جمر، ومن ثم فلم تكتمل عمليات التنقية.

وذكر أنه فيما يخص دعم الخبز، فقد قفز من 18 مليار جنيه في 2010 إلى 90 مليار هذا العام، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس السيسي التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، ولكن تعطلت الفكرة بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه وزارة التموين بالتعاون مع الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتدقيق قواعد البيانات المتعلقة بالمواطنين الموجودين داخل منظومة البطاقة التموينية، موجها الشكر لوزارة الاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية التي ساهمت في تدشين قاعدة بيانات مدققة في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه جرى تدقيق قواعد البيانات الأخرى مثل التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة، والملكية، قاربت المنظومة من الاكتمال بحيث يجري عمل دراسات جيدة، منوها بأنه استأذن الرئيس في إضافة مواليد أسر التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وتكافل وكرامة والحالات الإنسانية البسيطة، منذ 6 أشهر.