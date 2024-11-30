وسائل إعلام سورية: قتلى وجرحى في غارة حربية على مدينة حلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وجرحى في غارة حربية على مدينة حلب بشمال البلاد .

وذكرت صحيفة (الوطن) السورية ، في منشور على حسابها بموقع فيسبوك اليوم أن "غارة حربية قضت على عدد كبير من الإرهابيين خلال تجمعهم في ساحة دوار الباسل بمدينة حلب".

يأتي ذلك على خلفية تمدد فصائل مسلحة سورية، تقودها هيئة تحرير الشام، وسيطرتها على مناطق واسعة في حلب وريفها بعد إطلاقها يوم الأربعاء الماضي عملية اسمتها "ردع العدوان".

وأعلن الجيش السوري تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد .