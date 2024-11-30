اختتمت فعاليات مسابقة الكاريكاتير الدولية "كاريكاتونيس 2024"، التي أقيمت بمركز الفيوم للفنون في قرية تونس.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون بقرية تونس، والأستاذ إبراهيم عبلة مدير مؤسسة حراس تونس.

وشهد ختام الفعاليات، عدد من السفراء وممثلي الدول الأجنبية، بارت دي غروف سفير دولة بلجيكا، وميكولا نيهورني سفير أوكرانيا، وروبيرتو بيس سفير مالطا، وسوشيل كومار لامسال سفير نيبال، ومانويل خافيير روبيدو دياز سفير كوبا، ويو كياو تين شين سفير ميانمار، وتولان بندارا قائم بأعمال سفير سيربلانكا، والسيدة تيريزا سفاشكوفا رئيس المشاريع الثقافية التشيكية- المصرية، وإدواردو بالاسيوس رانغل نائب رئيس بعثة دولة بيرو.

وقال إبراهيم عبلة مدير مؤسسة حراس تونس، إنه في الذكرى السنوية العاشرة لمركز الفيوم للفنون، جرى إطلاق مسابقة "كاريكاتونيس"، والتي أصبحت فعالية سنوية دولية للكاريكاتير.

وأوضح أنه يشارك في المسابقة كل عام مئات الفنانين من مختلف أنحاء العالم، وهي مقسمة إلى فئتين رئيسيتين: الكاريكاتير، والبورتريه الساخر، ويجري اختيار موضوع دولي ذي صلة سنويا لفئة الكاريكاتير، بينما يتم تكريم شخصية بارزة في فئة البورتريه الساخر للاحتفاء بإنجازاتها من خلال الفن.

وأضاف أن موضوع الكاريكاتير هذا العام "الذكاء الاصطناعي"، يسلط الضوء على التقاطع المعقد والمثير بين التكنولوجيا والتعبير الفني، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في مسابقة كاريكاتونس هذا العام بلغ 283 فنانًا من 56 دولة حول العالم، وبلغ عدد الأعمال المُقدمة 547 كاريكاتير و108 صور ساخرة.

وخلال الفعاليات، جرى منح جائزة لجنة التحكيم لأفضل كاريكاتير، ولوك فيرنيمين، ودولة بلجيكا، وجائزة اختيار الجمهور لأفضل كاريكاتير، وأمين الهبارة، والسعودية، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل صورة ساخرة، والتر توسكَنو، بيرو.

وجرى منح جائزة اختيار الجمهور لأفضل صورة ساخرة، جليل صابري من إيران، وجائزة لجنة التحكيم المصرية لأفضل كاريكاتير مصري، شريف عرفة، وجائزة لجنة التحكيم المصرية لأفضل صورة ساخرة مصرية، مروة إبراهيم، وفي فئة البورتريه الساخر، وتم تكريم الدكتور مجدي يعقوب الجراح الأسطوري للقلب.

وألقت نور خالد، من مؤسسة مجدي يعقوب، كلمة سلطت فيها الضوء على إنجازاته وإرثه الكبير، وتكريم عدد من فناني الكاريكاتير سمير عبدالغني، وفوزي مرسي، وجمعية الكاريكاتير المصرية على مساهماتهم المتميزة في خدمة مجتمع الكاريكاتير المصري؛ وتقديرًا لجهودهم في الحفاظ على هذا الفن الحيوي وتطويره.

وضمت لجنة التحكيم، عمرو سليم بن وماهر دانيال، ووليد قنوش، وشملت لجنة التحكيم الدولية، وفان لينتاو (الصين)، وإيزابيلا كوالسكا - فيتشورك (بولندا)، ولوك ديشيماكر (بلجيكا)، ومحمد عبلة (مصر)، وآمنة الحمادي (الإمارات العربية المتحدة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد التوني.

وتأسس مركز الفيوم للفنون عام 2006 على يد الفنان المصري الشهير محمد عبلة، ويُعد منبرا للتبادل الثقافي وتعزيز الإبداع وبناء جسور التواصل بين المجتمعات الفنية على مستوى العالم.

كما يحتضن المركز، أول متحف للكاريكاتير بالمنطقة، والذي تم افتتاحه عام 2009، وتم اعتماده مؤخراً كمبنى ذي تراث معماري مميز.