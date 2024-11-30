البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخريج دفعتين من معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

شهد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، حفل تخريج دفعتين جديدتين من معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، و الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن المعهد خلال خمس سنوات منذ افتتاحه، وكلمات لاثنين من الخريجين، و الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة قداسة البابا.

وأجري حوار مع عدد من الخريجين دار حول تجربتهم خلال الدراسة بالمعهد.

وفي كلمته تحدث البابا عن أهمية دراسة التاريخ لافتًا إلى أنه يعد أمرًا شديد الأهمية لنا هنا في كنيستنا وفي مصر لأن مصر هي التاريخ. وشدد على ضرورة اتباع طرق متنوعة في دراسة التاريخ.

وفي الختام سلم البابا خريجي الدفعتين، البالغ عددهم ٤٢ شخص شهادات التخرج، كما منح الحاصلين على الدورات المتخصصة شهادات إتمام الدورة.