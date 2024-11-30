رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال موشيه يعالون، إن إسرائيل "تقوم بتطهير عرقي في شمال قطاع غزة، ولم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون وأن الجيش الإسرائيلي يعمل على تطهير جباليا حاليا".

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن يعالون قوله "إن الطريق الذي يتم جر إسرائيل إليه حاليا هو طريق احتلال وضم وتطهير عرقي بالنظر إلى ما يجري في شمال القطاع".

وحول سياسية حكومة اليمين الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية وقطاع غزة قال يعلون يتم "جرنا الآن للاحتلال، والضم، والتطهير العرقي، انظروا إلى شمال القطاع، والتهجير، والاستيطان اليهودي" مضيفا أن " نتنياهو يقود إسرائيل نحو الخراب ".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.