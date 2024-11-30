محافظ أسوان يكلف نائبه بإصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس 1

كلف اللواء د. إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام اللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ للمشروعات، بالإشراف الميداني على أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط طرد محطة الدماس (1) من نوعية (GRP) قطر 450 مللي أمام ميدان الزلابية، وخلال متابعة جهود الإصلاح برفقة المهندس محمد علي رئيس قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد اللواء ياسر عبد الشافي، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يجري حاليا تطبيق النهج الجديد والذي يتم من خلاله التعامل مع الأحداث الطارئة بأفكار مبتكرة لتخفيف أي معاناة عن كاهل المواطنين.

ولفت إلى أنه فور حدوث الكسر بخط الطرد، تم على الفور تحويل كميات المياه بهذا الخط على خط طرد محطة الدماس (6)، ولم يتم قطع مياه الشرب، وانتظامها بشكل طبيعي بالمناطق الواقعة في نطاق الكسر.

وأكد أنه في نفس الوقت تتكاتف الجهود؛ للانتهاء من أعمال الإصلاح وتركيب ماسورة جديدة؛ لإعادة ضخ مياه الصرف مرة أخرى للمحطة، وانتظام تشغيلها على الوجه الأكمل.