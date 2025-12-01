أوقاف المنوفية تنظم ندوة علمية حول حق الجار وحرمة التعدي عليه بالمدارس

نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة تثقيفية علمية بمدرسة سيدي شبل التجارية بمدينة الشهداء، بعنوان: «حق الجار وحرمة التعدي عليه»، ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك»، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية.

وجاءت الندوة ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تنفذها المديرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم الاحترام والتعاون والتسامح بين الطلاب والمجتمع المحلي، وفق التعاليم الإسلامية السمحة.

وأوضح الشيخ عصام الفقي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أن الجوار القويم يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك، مشيرًا إلى أن الالتزام بحقوق الجار يعزّز الروابط الاجتماعية ويقوّي النسيج الأسري والمجتمعي، مؤكدًا أن التعامل بالمعروف مع الجار يؤكد القيم الإسلامية السمحة ويغرس روح المودة والتعاون بين أفراد المجتمع.

وتؤكد مديرية أوقاف المنوفية استمرار تنفيذ هذه البرامج والندوات التثقيفية، إيمانًا بأهمية غرس القيم الدينية السليمة وبناء وعي صحيح لدى جميع فئات المجتمع، بما يُسهم في تعزيز التسامح والوسطية ونشر الاحترام المتبادل.