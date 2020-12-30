 الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية

أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى
أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى
رويترز
نشر في: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2020 - 7:39 ص

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن عناصر الجيش أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء تجاه أشخاص حاولوا التسلل إلى من الأراضي اللبنانية.

وكتب أدرعي في تغريدة على "تويتر" أن القوات الإسرائيلية رصدت في وقت سابق اليوم، مشتبها بهم اقتربوا من السياج الأمني، مضيفا أن أحد المشتبه بهم قام بتسلق السياج وبالتسلل إلى داخل الحدود قبل أن يعود إلى لبنان بعد وقت وجيز.


وأضاف: "قواتنا التي وصلت الى المكان بشكل فوري، رصدت المشتبه فيهم وقامت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم عن السياج، شملت إطلاق النار تحذيري في الهواء. كما قامت القوات بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أعمال تسلل أخرى".

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