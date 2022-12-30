القوات الأوكرانية تقصف 5 مواقع قيادة روسية

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قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أمس الخميس، خمسة مواقع قيادة تابعة للقوات الروسية وخمس مجموعات أفراد ومستودع ذخيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الجمعة.

وذكر التقرير "شن العدو أمس الخميس 85 هجوما صاروخيا و35 غارة جوية وفتح النيران باستخدام قاذفة صواريخ متعددة الانطلاق 63 مرة. ويستمر التهديد بشن ضربات جوية وصاروخية على بنية تحتية".

وتابع التقرير "مازال المحتلون الروس يواصلون إثارة الرعب ضد المدنيين الأوكرانيين".

وأضاف التقرير أن القوات الروسية تجري محاولات لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاه باخموت وتحسين وضعها التكتيكي في اتجاهي "ليمان" و"كوبيانسك".

وأشار التقرير إلى أن "سلاح الجو الأوكراني شن أمس الخميس 12 هجوما على أفراد العدو والذخيرة ومجموعات من العتاد العسكري وهجوما على مواقع لنظام الدفاع الجوي".