روسيا تصدر كميات كبيرة من الديزل قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي

تشير توقعات إلى أن صادرات الديزل الروسية عبر البحر ستنتعش خلال الشهر المقبل في الوقت الذي تسارع فيه البلاد لإرسال شحنات إلى الأسواق قبل بدء فرض حظر من الاتحاد الأوروبي في فبراير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تزيد صادرات النفط من موانئ روسيا الرئيسية على بحر البلطيق والبحر الأسود- ومنها شحنات من بيلاروس- لتصل إلى 68ر2 مليون طن، في يناير، في زيادة بنسبة 8 % مقارنة بالتدفقات المقررة في ديسمبر الجاري، وهو أعلى معدل تصدير منذ يناير 2020 على الأقل، وفقا لبيانات اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء.

ويحتمل أن يكون حظر مقبل للاتحاد الأوروبي على واردات الديزل من روسيا أكثر تعطيلا من حظر لجميع المشتريات الخام المنقولة بحرا تقريبا بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولطالما اعتمد التكتل، الذي يحاول معاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا، بصورة كبيرة على الإمدادت الروسية، والعكس صحيح.