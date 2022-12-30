أولمبيك مارسيليا يسحق تولوز بسداسية في الدوري الفرنسي

حقق فريق أولمبيك مارسيليا، انتصاره الأكبر في مسيرته ببطولة الدوري الفرنسي، خلال الموسم الحالي، بعدما سحق ضيفه تولوز 6 / 1، مساء الخميس، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت أمس الخميس، عن فوز مونبيلييه على مضيفه لوريان 2 / صفر، وريمس على ضيفه رين 3 / 1، في حين تعادل نيس مع ضيفه لانس بدون أهداف.

وارتفع رصيد مارسيليا، الذي حقق فوزه العاشر في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد تولوز عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح فالنتين رونجيه التسجيل لمارسيليا في الدقيقة 14، قبل أن يأتي الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الدنماركي راسموس نيكولايسن، لاعب تولوز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 41.

وواصل مارسيليا سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، حيث أضاف سياد كولاسيناك وديميتري باييه الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و62 على الترتيب.

وأحرز برانكو فان دي بومان هدف تولوز الوحيد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف سينجيز أوندير ونونو تافاريس الهدفين الخامس والسادس لمارسيليا في الدقيقتين 80 من ركلة جزاء و83 على التوالي.

وأهدر لانس نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على قمة ترتيب البطولة مع باريس سان جيرمان، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه نيس.

وبقي لانس في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف سان جيرمان (المتصدر)، فيما رفع نيس رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع.

وودع مونبيلييه نتائجه المهتزة، التي عانى منها في الفترة الأخيرة بالمسابقة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه لوريان، في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد مونبيلييه، الذي حصد نقطتين فقط في لقاءاته السبعة الماضية بالمسابقة، إلى 17 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد لوريان، الذي نال خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و4 تعادلات، عند 28 نقطة في المركز السابع. وتقدم مونبيلييه بهدف مبكر عن طريق تيجي سافانير في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله إيلي واهي الهدف الثاني في الدقيقة 22.