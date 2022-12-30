الصين تعين وزيرا جديدا للخارجية

أفادت الإذاعة الصينية الرسمية، اليوم الجمعة، بتعيين تشين قانج وزيرا جديدا للخارجية.



وسيحل تشين، الذي يشغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن، محل وانج يي، وفقا لوكالة رويترز.



وجاء ذلك الإعلان عقب ساعات من انتهاء اجتماع عبر رابط فيديو بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وقال بوتين خلال الاجتماع إنه يتوقع قيام نظيره الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في ربيع عام 2023، معتبرا أن الزيارة "ستظهر للعالم مدى تقارب العلاقات الروسية الصينية".



وتحدث بوتين لنحو ثمانية دقائق أشار خلالها إلى أن أهمية العلاقات الروسية الصينية تتزايد كعامل استقرار، وأنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.



وفي رد استمر حوالي دقيقتين، قال شي إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا على خلفية ما وصفه بالوضع "الصعب" في العالم بأسره.



واكتسبت العلاقات بين روسيا والصين، التي يصفها الجانبان بأنها شراكة "بلا حدود"، أهمية كبيرة بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



وبينما فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، أحجمت الصين عن إدانة حملة موسكو العسكرية واكتفت بالتشديد على الحاجة للسلام.



وزادت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، وأصبحت موسكو أكبر مورد منفرد للنفط للصين.



وتلتزم بكين حتى الآن بالحذر في عدم تقديم دعم مباشر قد يجعلها عرضة لفرض عقوبات غربية.