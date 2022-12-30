بنزيما يقود هجوم ريال مدريد في التشكيل المتوقع أمام بلد الوليد

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يحل ريال مدريد ضيفا على بلد الوليد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز 13 برصيد 17 نقطة.

ومن المتوقع وفقًا لصحيفة "سبورت" أن يدخل ريال مدريد مباراة بلد الوليد بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، ناتشو، داني كارفاخال

خط الوسط: توني كروس، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، كريم بنزيما