سرايا القدس تعلن استهداف ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، استهداف ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بقذائف «التاندوم» والـ«RPG» في محوري التقدم التفاح والدرج بمدينة غزة.



وفي وقت سابق، أشارت سرايا القدس، إلى خوض عناصرها اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس.



ونشرت مشاهد من الرشقات الصاروخية وقذائف الهاون التي قصفت بها الحركة عسقلان وغلاف غزة وتجمعات العدو من قلب محاور التقدم شمال القطاع.



من جانبها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين وناقلتي جند بقذائف «الياسين 105» وفجروا عبوة «شواظ» في دبابة ثالثة، بمناطق الاشتباك جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت كتائب القسام، بتدمير ناقلة جند إسرائيلية بشكل كامل شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذيفة «الياسين 105».



وأضافت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.



ولفتت إلى استهداف عناصرها لدبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شمال مخيم البريج وسط القطاع.