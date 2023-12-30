الهلال الأحمر الفلسطيني: أيام قليلة تفصلنا عن المجاعة في غزة

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قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني عبد الجليل حنجل ، إن قرار مجلس الأمن بشأن زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال خارج نطاق التنفيذ كغيره من القوانين الدولية المتعلقة بحماية النظام الصحي والطواقم الطبية والتي جرى انتهاكها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية»، مساء الجمعة، أن مسألة حدوث الكوارث الوبائية أصبحت أمرا واردا للغاية في ظل معطيات الواقع الحالي.

وتابع: «لم يعد لدينا من الوقت الكثير.. أيام قليلة تفصلنا عن حدوث كوارث في غزة مثل المجاعة وانتشار الأمراض».

وأشار إلى معاناة قطاع غزة من افتقاد الغذاء والمياه الصالحة للشرب إلى جانب توقف معظم مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات وغياب الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

ولفت إلى اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي بمناطق عدة جراء انهيار شبكات الصرف؛ بسبب الاستهداف الإسرائيلي.

ولفت كذلك إلى تكدُّس العديد من الجثامين تحت أنقاض والمباني المنهارة والشوارع بفعل القصف الإسرائيلي، إضافة إلى توقف حملات تطعيم الأطفال.

وشدد على أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى نشوب كارثة وبائية وصحية، كاشفا أن 180 مولودا جديد يوميا يحرمون من برامج التطعيم.