 أونروا: سكان غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أونروا: سكان غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء

جنيف - معا
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:37 م

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، إن سكان قطاع غزة "جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شئون "أونروا" بغزة، توماس وايت، على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة للأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وشدد المسئول الأممي أن "قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40 بالمئة من السكان معرضون لخطر المجاعة".

وأضاف أن "كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء". وأشار إلى أن "سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء".

واختتم وايت، حديثه بالقول إن "هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمال غزة".


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