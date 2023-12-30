حلا شيحة عن خطتها لاستقبال العام الجديد: سأبدأ بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن خطتها لاستقبال العام الجديد، والتي يطغى عليها التفكير في شأن فلسطين وأهلها، والصلاة لها والدعاء لأهلها.

ونشرت حلا شيحة عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، صورة لها، وعلقت عليها: «سأبدأ العام الجديد بالصلاة والدعاء لأهل فلسطين الحبيبة، القوية، الصامدة، أرسل لهم رسالة حب وأُقّبل رؤوسهم وأنحني لصمودهم، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنهم البلاء ويُنزل عليهم السكينة ويرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم ويربط على قلوب أمهاتهم ورجالهم ويحفظ أطفالهم من كل سوء».

وتابعت: «أرسل رسالة لكل الأمة العربية أن اتحدوا لإنقاذ فلسطين المقدسة وأبناءها بكل ما أوتيتم من مساندة معنوية ومادية فليس لهم بعد الله إلا مساندتنا ودعمنا، كل عام وأنتم بخير وبداية لعام جديد يبعث الأمل والخير والسلام».