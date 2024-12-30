أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 27 مسجدًا جديدًا، الجمعة المقبلة، في 9 محافظات، منها 15 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و12 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبحسب البيان، وصل إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٥٧٧ مسجدًا، من بينها ٤٠٩ مساجد إحلالًا وتجديدًا، و ١٦٨ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٢٦٥٨ مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و ٣٦٧ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا واسعًا، ففي محافظة الفيوم، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية التوفيقية - مركز سنورس؛ ومسجد إدريس عبد الواحد، عزبة أحمد طه - مركز سنورس؛ ومسجد الرحمة، قرية الاستماطي - مركز طامية؛ ومسجد الخمسين مركز طامية؛ ومسجد الرحمن الكبير، قرية حرفوش - مركز الفيوم.

وفي أسوان، شملت الأعمال إنشاء مسجد العامر - قرية الفوزة، مدينة الرديسية - مركز إدفو؛ وصيانة مسجد الجمعاوية، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو؛ ومسجد الإمام علي، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو.

وفي المنيا، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أبو العيون، قرية مرزوق - مركز مطاي؛ ومسجد عبد الجواد الغربي، قرية صفط الخمار - مركز المنيا؛ ومسجد السلام، قرية غيضان الروبي - مركز سمالوط؛ وصيانة مسجد المحطة - بندر المنيا؛ ومسجد الدوادية الشرقي، قرية الدوادية - مركز المنيا.

وفي أسيوط، تم إحلال وتجديد مسجد الزهراء، عزبة آل كربان، قرية بني رافع - مركز منفلوط؛ ومسجد آل نحلة، قرية نزة قرار - مركز منفلوط.

وفي الجيزة، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشهيد الأطير، قرية منية الرقة، أطفيح.

وفي البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أم اللبن البحري، قرية المنشية الجديدة - مركز الدلنجات؛ ومسجد الحكيم، قرية أطلميس - مركز الدلنجات؛ وصيانة مسجد الشربيني، قرية البرنوجي - مركز دمنهور.

وفي الشرقية، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، عزبة أم زغيب - مركز أبو كبير؛ وصيانة مسجد الحجازية الكبير، قرية الحجازية - مركز الحسينية.

وفي قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد السلام، قرية القناوية - مركز نجع حمادي؛ ومسجد الرحمة، نجع غانم، قرية العركي - مركز فرشوط؛ ومسجد الشهيد أحمد محمد سليمان، قرية العركي - مركز فرشوط؛ ومسجد أولاد حسن، قرية الحاج سلام - مركز فرشوط؛ ومسجد نجع خليفة، سيسبان، الكوم الأحمر - مركز فرشوط.

وفي الأقصر تضمنت الأعمال صيانة مسجد الأخوين، نجع الخطباء - بندر الأقصر.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.