وزير العمل يعلن وظائف جديدة في الكويت على تخصصات طبية مختلفة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأثنين، فتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في "مركز اتش كي" (HK CLINIC) بدولة الكويت، في مختلف التخصصات الطبية وهي : 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان، ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط، للتقديم بداية من اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وحتى الأحد المقبل الموافق 5 يناير 2025، على رقم الواتساب التالي: 01128467948.

وأوضح جبران، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة، حيث إن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ10 فرص عمل هي: السن لا يقل عن 35 عاما للجنسين، واجتياز اختبار Biometrics، واجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة الكويت، مشيرة إلى أن الرواتب تتراوح بين 400 - 3500 دولار شهريا، وشامل السكن، وتذكرة سفر سنوية.