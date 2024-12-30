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أحدثت قائمة الأسماء التي تضمنتها ترفيعات الضباط في سوريا جدلًا في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب بعض الأسماء الأجنبية بها.

وأصدر قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، المعروف بـ«أبو محمد الجولاني»، قرارا يقضي بمنح رتب عسكرية لشخصيات ضمن الجيش السوري الجديد، ابتداء من رتبة عقيد حتى رتبة لواء.

وتضمنت القائمة أسماء شخصيات أجنبية معروفة بعملها مع المعارضة السورية المسلحة، وأحدثت بعض الأسماء جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي كاسم: ذو القرنين زنور البصر عبد الحميد، وغيرها من أسماء غريبة عن المجتمع السوري.

وكشفت مصادر لـ«سبوتنيك» عن وجود جنسيات غير سورية ممن تم منحهم رتبة عميد وعقيد في الجيش السوري الجديد بينهم:

العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أردني الجنسية حيث دخل سوريا بداية عام 2014 وهو خريج كلية الطب في الجامعة الأردنية، ويعرف بولائه الشديد «للجولاني»، وتدرج بعدة مناصب داخل تنظيم «هيئة تحرير الشام».

العميد عبد العزيز داوود خدابردي، المعلومات المتوفرة تقول إنه أجنبي الجنسية ودخل الأرضي السورية عام 2015، وقاتل ضمن صفوف «الحزب الإسلامي التركستاني» الموالي لهيئة تحرير الشام.

العميد عمر محمد جفتشي، الملقب باسم مختار التركي، يحمل الجنسية التركية ويعتبر من المؤسسين لهيئة تحرير الشام.

العقيد عبدل صمريز بشاري، الملقب بـ«أبو قتادة الألباني»، ويحمل الجنسية الألبانية ويعمل قيادي ضمن الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام منذ 8 سنوات.

العقيد مولان ترسون عبد الصمد، يحمل الجنسية الطاجكستانية، ويعد من أبرز القياديين الأجانب لدى هيئة تحرير الشام.

العقيد علاء محمد عبد الباقي، مصري الجنسية، موجود داخل الأراضي السورية منذ ما يقارب الـ10 سنوات، ويعمل قيادي لدى هيئة تحرير الشام.

وشمل قرار الشرع ترفيع وزير الدفاع الجديد مرهف أبو قصرة، ورئيس هيئة الأركان الجديد علي نور الدين النعسان إلى رتبة لواء، وترفيع 5 ضباط إلى رتبة عميد، و42 ضابطا إلى رتبة عقيد.