كتائب القسام تقتل 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في مخيم جباليا

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مجاهديها تمكنوا في إطار عملية مركبة من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وأجهزوا من المسافة صفر على 5 جنود.

وأضافت القسام، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مجاهديها أحرقوا خلال العملية دبابة "ميركافا" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيبا عسكريا بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى، قالت القسام إن مجاهديها دمروا ناقلة جند إسرائيلية في بيت حانون شمال شرق غزة، بقذيفة "الياسين 105" وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وعلى صعيد متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة أحد ضباطه من لولاء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معارك في منطقة شمال غزة أمس الأحد.

وبمقتل الجندي ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية العسكرية المستمرة بمحافظة شمال غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 41 عسكريا.

ومن جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن قواته قتلت "عشرات المسلحين" في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة، مضيفا أن العملية جاءت عقب ورود معلومات تشير إلى محاولتهم الهروب من المنطقة المستهدفة، حسب قوله.

وأوضح جيش الاحتلال أن "المسلحين" قُتلوا بإطلاق نار مباشر، وقذائف المدفعية، ونقل موقع "والا" أن المعلومات أدت لوضع لواء "غفعاتي" في حالة تأهب.

ضربة صاروخية

وبدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها وجهت في اليومين الماضيين ضربة صاروخية تجاه مدينتي تل أبيب والقدس المحتلة.

وقالت السرايا، في بيان لها اليوم الاثنين، "بعد عودة الاتصال بمجاهدينا في القوة الصاروخية لسرايا القدس شمال قطاع غزة، أفادوا بتوجيه ضربة صاروخية خلال اليومين الماضيين تجاه مدينتي القدس وتل أبيب المحتلتين وسديروت ومغتصبات غلاف غزة.

وشددت على أن ذلك رد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، لكنه لم يدخل أراضي إسرائيل، وفق تعبيرها.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق صباح اليوم إن صفارات الإنذار تدوي في إيريز بغلاف غزة خشية سقوط صواريخ.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.