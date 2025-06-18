وزير خارجية إيران ينفي إرسال وفدا تفاوضيا إلى سلطنة عمان

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي وردت بشأن توجه وفد إيراني إلى مسقط، مؤكدًا أنه لم يسافر إلى سلطنة عمان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن عراقجي، نفيه إرسال وفد تفاوضي إلى سلطنة عمان، وذلك على خلفية ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي من تقارير تفيد بأن وفدا إيرانيا توجه إلى عُمان لإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي.

وقال عراقجي: "زعم بعض المستخدمين أن هذا الخبر نشرته وكالة أنباء أجنبية، في حين أن مثل هذا الخبر لم يُنشر في الوكالة أصلا".

وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة قد نفت بشدة الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه "لم يطلب أي مسئول إيراني قط الركوع عند بوابات البيت الأبيض".

وجاء الرد الإيراني في بيان رسمي وُصفت فيه تصريحات ترامب بـ"الأكاذيب"، معتبرا أن "الشيء الوحيد الأكثر كراهية من أكاذيبه هو تهديده الجبان بالقضاء على قائد إيران (المرشد الإيراني علي خامنئي)"، على حد تعبير البيان.

وأكد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "فارس"، أن إيران "لا تتفاوض تحت الضغط، ولا تقبل السلام بالإكراه، ولن تتفاوض بالتأكيد مع محارب سابق يتشبث بمنصبه"، في إشارة واضحة إلى ترامب.