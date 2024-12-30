المهن الموسيقية تنعى أحمد عدوية

نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان الكبير أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية.

أحمد عدوية، المولود في 26 يونيو 1945 بمحافظة المنيا، يُعتبر من أبرز رواد الأغنية الشعبية المصرية في السبعينيات.

بدأ مسيرته الفنية عام 1969، وحقق شهرة واسعة بأغانيه التي لاقت رواجًا كبيرًا مثل "السح الدح أمبو"، "زحمة يا دنيا زحمة"، و"بنت السلطان"، كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية، حيث بلغ عددها حوالي 27 فيلمًا، منها "المتسول"، "البنات عايزة إيه"، و"يا رب ولد".

في عام 1989، تعرض لحادث أثر على صحته، لكنه تمكن من العودة إلى الساحة الفنية لاحقًا، وقدم أعمالًا مشتركة مع فنانين شباب، مثل أغنية "الناس الرايقة" مع رامي عياش عام 2010.