محافظ القليوبية يتفقد انهيار أرضي أسفل أحد العقارات في قرية العلوة بقليوب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء الأحد، لموقع انهيار في التربة بقرية العلوة التابعة لقرية سنديون بمركز ومدينة قليوب.

وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ، بإخلاء فوري مؤقت للمنزل حرصًا على سلامة الأسر القاطنة به، كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة، حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأمر محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث حفاظا على سلامة المواطنين لحين استكمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

رافق المحافظ، اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية واللواء وائل طاهر رئيس مجلس ومدينة قليوب والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والعميد عمرو سالم مأمور قليوب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة أزمات المحافظة تلقت في تمام الساعة السادسة إخطار بوجود هبوط في التربة بقرية العلوة.