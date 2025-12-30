الشرطة الإندونيسية: لم نشهد أي هجمات إرهابية طوال عام 2025

سجلت إندونيسيا، صفر هجمات إرهابية طوال عام 2025، حيث لعبت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإندونيسية "دتشمينت 88" دورا بارزا في تحقيق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

وصرح رئيس وكالة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإندونيسية، المفوض العام ساهارديانتونو، خلال الإيجاز الختامي للشرطة اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد ساعدت فرقة "دتشمينت 88" في الحفاظ على وضع 'صفر هجمات إرهابية' من عام 2023 إلى عام 2025 من خلال إنفاذ القانون الاستباقي".

وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على 51 مشتبها به في قضايا متعلقة بالإرهاب في عام 2025، انخفاضاً من 55 في عام 2024 و147 في عام 2023، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وأضاف ساهارديانتونو: "لقد نجحت الفرقة بفعالية في قمع أي تهديدات ومخاطر مع المساعدة في الحفاظ على الاستقرار في البلاد".

ثم سلط الضوء على قضايا بارزة حسمتها فرقة "دتشمينت 88" هذا العام، بما في ذلك نجاحها في إحباط أربعة هجمات إرهابية خططت لها جماعة "جماعة أنصار الدولة" المتشددة.

كما كشفت فرقة "دتشمينت 88" عن عمليات تجنيد عبر الإنترنت وتلقين إرهابي يستهدف القصر، مما أثر على 110 أطفال في 23 مقاطعة، وأجرت خمس عمليات اعتقال على خلفية هذه القضية.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الهجمات الانتحارية بدءأ من عام 2002 كان أبرزها تفجيرات بالي في ذلك العام وأودت بحياة 202شخص وإصابة 209آخرين،وتبنته الجماعة الإسلامية المرتبطة بالقاعدة.