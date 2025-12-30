أعلنت وزارة الصحة والسكان أن المنشآت الطبية في محافظة الشرقية قدمت 22 مليونا و819 ألفا و516 خدمة طبية خلال الفترة من أول يناير حتى ديسمبر 2025؛ وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقديم 6 ملايين و,814 ألفا و861 خدمة طبية من خلال 26 مستشفى عام ومركزي ونوعي بمحافظة الشرقية، بأقسام الاستقبال والطوارئ، والداخلي، والرعايات المركزة، والحضانات، والعمليات، وجلسات الغسيل الكلوي، والأشعة، والعلاج الطبيعي، وغيرهم.

وأوضح أن العيادات الخارجية قدمت 3 ملايين و523 ألفا و666 خدمة طبية، وتم إجراء 132 ألفا و575 عملية جراحية، منها عمليات متعددة للمرة الأولى في التخصصات ذات المستوى الثالث، مثل جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري والأوعية الدموية في المستشفيات المركزية، وكذلك إجراء مناظير بتقنية الفراغ الثالث للمرة الأولى.

كما شهدت القوافل الطبية إقبالا ملحوظا بمختلف التخصصات الطبية، حيث قدمت 142 ألفا و707 خدمات، وتمت إحالة 742 مريضا لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة لصحة الشرقية، من خلال 79 قافلة تم تنفيذها عام 2025، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للأماكن الأكثر احتياجا، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

كما تم تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث قدمت 10 ملايين و150 ألفا و688 خدمة طبية تضمنت العيادات الخارجية، والتطعيمات، ومتابعة الأطفال، ومتابعة الحمل، والأسنان، والطوارئ، والمعامل، وجلسات العلاج الطبيعي، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وتصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية جميع محافظات الجمهورية في المبادرات الرئاسية بعد تقديم 5 ملايين و515 ألفا و384 خدمة وفحصا طبيا للمواطنين خلال 2025، من خلال مبادرات "دعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف عن الاعتلال الكلوي"، وغيرها من مبادرات الصحة العامة، إلى جانب إصدار 187 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة.

وأشار عبدالغفار، إلى الجهود المبذولة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بمحافظة الشرقية، حيث تم دعم صحة الشرقية بأجهزة طبية بتكلفة تخطت 250 مليون جنيه، مثل (أجهزة قسطرة قلبية ومخية، وأجهزة ماموجرام، وأجهزة أشعة عادية، وأجهزة أشعة تليفزيونية، وعدد من أجهزة التخدير والتنفس الصناعي للكبار والأطفال، وأجهزة علاج طبيعي، وميكروسكوبات للمعامل بوحدات الرعاية الأولية، وثلاجات وفريزرات، وماكينات غسيل كلوي).

كما تم تفعيل قسم جراحات الأورام بمستشفى فاقوس المركزي، بالإضافة إلى تفعيل جهاز "Platelet Apheresis" الفريد لفصل الصفائح الدموية ببنك الدم، وتفعيل الغسيل الكلوي البريتوني بمستشفى منيا القمح، وتفعيل مبادرة "التشخيص عن بُعد" بمستشفى القرين المركزي، وتفعيل جراحات مناظير الأنف بمستشفى فاقوس المركزي، كما تم تفعيل وحدة مناظير الركبة بها.

وأضاف عبدالغفار، أن صحة الشرقية شهدت تطويرا ملحوظا من حيث إضافة خدمات طبية للمرة الأولى، بتكلفة تقديرية بلغت 100 مليون جنيه، منها افتتاح وحدة القسطرة القلبية والعناية المركزة للقلب والأورام السرطانية بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي الجديد بوحدة الحلوات بالإبراهيمية، والذي يعد القسم الـ 75 بالمحافظة، وافتتاح المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنظام الخمس سنوات في ههيا بتكلفة 2 مليون جنيه، واعتماد وتشغيل مدرسة القرين للتمريض بنظام الخمس سنوات.

كما تم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية ومركز تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية الفريد بمستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة تقديرية بلغت 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الأشعة المقطعية ورفع كفاءة البنية التحتية للمعامل بمستشفى مشتول السوق، بتكلفة تقديرية بلغت 14 مليون جنيه، وافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما تم افتتاح جناح العمليات الجديد بمستشفى الإبراهيمية بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، وافتتاح وحدة العناية المركزة والحضانات بمستشفى منيا القمح المركزي بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتطوير قسم الحضانات بمستشفى أولاد صقر المركزي بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، وإنشاء وتجهيز بنك دم تجميعي بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أن المشروعات الصحية بالمحافظة تخطت تكلفتها 2.8 مليار جنيه خلال عام 2025، حيث تم الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة الزوامل الصحية بالحسينية بتكلفة 70 مليون جنيه، والانتهاء من مشروع الفولي الصغرى بمنشأة أبو عمر بتكلفة 60 مليون جنيه، ووحدة كفر عوض الله حجازي بالزقازيق بتكلفة 30 مليون جنيه، وتطوير وحدة بني صالح ببلبيس بتكلفة 5 ملايين جنيه.

أوضح وكيل الوزراة، أنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية مكون من 7 طوابق بتكلفة 1.400 مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى أبو كبير المركزي مكون من 6 طوابق بتكلفة 833 مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق مكون من 4 طوابق بتكلفة 202 مليون جنيه، ومشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى كفر صقر المركزي مكون من 6 طوابق بتكلفة 238 مليون جنيه.

كما نوه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بحصول 8 منشآت تابعة لوحدات الرعاية الأولية بصحة الشرقية على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال هذا العام، مثل وحدة عوض الله حجازي بالزقازيق، ووحدة سماكين الغرب بالحسينية، ووحدة المهدية في ههيا، ووحدة حمد موسى بأبو كبير، ووحدة قهبونة بالحسينية، ومركز الحي العاشر الجديد، والحي الخامس عشر بالعاشر من رمضان، ومركز طبي سعود بالحسينية.

وأشار إلى أن أقسام المعامل شهدت تطورا كبيرا بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "توأمة الأمان"، وتصدر صحة الشرقية جميع المحافظات في حملة التبرع بالدم "تبرعك حياة"، وكذلك حصولها على المركز الأول في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وحصدت الشرقية المركز الأول في مبادرة "100 يوم صحة" بعد تقديم 7 ملايين و,665 ألفا و178 خدمة طبية، وتصدرت القوافل الطبية جميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين وتميزها في جودة الخدمة على مدار 3 أعوام متتالية.

كما تصدرت الشرقية جميع المحافظات في مبادرة "قلبك أمانة"، ومبادرة "القضاء على السمنة"، ومبادرة "الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع" على مستوى الجمهورية، وتم تكريم المجلس الطبي العام بالشرقية لتميزه في الأداء على مستوى الجمهورية، وتكريم إدارة الأمومة والطفولة بالشرقية لتميزها للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفى الصدر بالزقازيق حصل على المركز الأول في المسابقات العلمية لمستشفيات الصدر بالوزارة، وكذا حصول مستشفى السعديين المركزي على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في جراحات الأورام وفقا لتصنيف الوزارة، بالإضافة إلى فوز صحة الشرقية بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة التميز الإعلامي، وتكريمها من محافظ الشرقية.

وأشار البيلي، إلى أن العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة شاركوا في 1.027 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات العلمية والإدارية والفنية لرفع كفاءتهم، كما تم تنفيذ 965 ندوة تثقيفية من خلال إدارة التثقيف الصحي، حضرها 132.541 مواطنا، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على المنشآت الطبية غير الحكومية بشكل دوري، حيث تم إصدار تراخيص لـ 428 منشأة طبية، فيما تم إصدار 490 قرار غلق للمنشآت المخالفة للاشتراطات الطبية الواجب اتباعها.