الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأضافت يينغ –في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".

وتابعت: "لدينا كامل الثقة والقدرة على الفوز في هذه المعركة ضد الوباء"، موضحة أن الصين أبلغت الأطراف المعنية وتقاسمت تسلسل جينوم فيروس كورونا الجديد بشكل منفتح وشفاف ومسؤول، وهو ما اعترفت به منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول وأثنت عليه.

وأشارت إلى أن الصين على اتصال وتعاون وثيقين مع منظمة الصحة العالمية، وأن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الذي زار الصين مؤخرا، أشاد بجهود الصين والمساهمة الكبيرة التي تقدمها للعالم من خلال مكافحة فيروس كورونا الجديد، منوهة إلى أن بلادها ستواصل العمل مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى لحماية أمن الصحة العامة الإقليمي والعالمي.